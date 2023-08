Feyenoord breekt transferrecord voor Japanse spits Ueda van Cercle Brugge

Feyenoord heeft Ayase Ueda gepresenteerd. De Japanse spits komt voor een bedrag van minimaal negen miljoen euro over van Cercle Brugge. Hij is daarmee de duurste aankoop ooit van Feyenoord. Ueda volgt David Hancko op, die voor 8,3 miljoen euro overkwam van Sparta Praag.

Ueda, die voor vijf jaar heeft getekend, maakte het afgelopen seizoen voor de Belgen 23 goals in 42 duels. Daarvoor kwam hij in eigen land uit voor Kashima Antlers. Ueda is vijftienvoudig international van Japan en was erbij in Qatar, tijdens het afgelopen WK.

Eerder had Feyenoord de Japanners Shinji Ono en Ryo Miyaichi onder contract. Ono groeide uit tot een steunpilaar en won in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord.

Concurrent Giménez

In Rotterdam moet de 24-jarige Ueda, die de naar Rangers FC vertrokken Danilo opvolgt, de strijd aangaan met Santiago Giménez. De Mexicaanse publiekslieveling kende vorig jaar een sterk debuutseizoen met 15 goals in 32 duels.