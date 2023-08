Scouts, onder wie Nederlanders, oververhit op mondiaal evenement Zuid-Korea

Zuid-Korea kampt met een hittegolf waarbij temperaturen van zo'n 38 graden worden gemeten. Op die extreme hitte is de organisatie niet berekend, zegt Josse Carstens van de Nederlandse delegatie scouts in het NOS Radio 1 Journaal, "Veel mensen zijn afgevoerd met een zonnesteek of andere, hittegerelateerde problemen, waardoor het ziekenhuis in de eerste dagen al vol lag."

Een grote groep scouts is de afgelopen dagen bevangen geraakt door de hitte op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Aan het mondiale evenement doen meer dan 40.000 scouts uit de hele wereld mee, onder wie ook bijna 2000 Nederlanders. Hoeveel mensen onwel geworden zijn is niet bekend, maar persbureau AP meldt dat het om zeker 400 deelnemers gaat.

Daarnaast kunnen grote hoeveelheden water volgens Carstens op het terrein niet goed worden afgevoerd. "Na een grote regenbui moest het helemaal leeggepompt worden. Op sommige velden met tenten stond 10 centimeter water. We hebben pallets gekregen om op te slapen, maar het is niet optimaal."

Het vlakke terrein van de World Scout Jamboree ligt in een polder aan de westkust van Zuid-Korea. Het gebied is in 2006 ontstaan door inpoldering van een waddengebied. Op dit terrein met nauwelijks begroeiing verblijven de deelnemers in tenten.

Maar het is volgens hem nog niet voldoende. "De Nederlandse ambassade is samen met de scoutingorganisatie druk aan het uitoefenen om te zorgen dat de situatie zo snel mogelijk verbetert."

Tijdens het wachten op een nieuwe lading water bleven ambulances oververhitte mensen afvoeren. "Het was een soort taxistandplaats: ambulances kwamen aanrijden, laadden mensen in en gingen weer door."

Correspondent China en Korea Garrie van Pinxteren:

"Heel Zuid-Korea heeft nu te maken met een ongekende hitte, waarbij al 22 doden zijn gevallen. Het is er 38 graden of meer. En 38 graden in Zuid-Korea is moeilijker te verdragen dan bijvoorbeeld in Peking, want in Korea is het ontzettend vochtig.

Deze hittegolf is al even aan de gang. De autoriteiten wisten dat het zo heet zou worden. Maar ze hebben ook wel heel veel te doen nu: ook in de rest van het land moeten ze schaduwplekken creëren. Ze zitten met een soort hittecrisis die ze niet eerder hebben gehad."