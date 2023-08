Ondanks belangstelling blijft Unnerstall Twente trouw: 'Topdrie aanvallen'

Uffeln. In dat piepkleine Duitse dorpje zette Lars Unnerstall zijn eerste stapjes op een voetbalveld. Als spits, zowaar. Dat veranderde toen Lars twaalf werd. De keeper in zijn elftal moest afzwemmen, de langste in het elftal werd naar achter verwezen. Dat was Lars. En zo geschiedde. Deze week tekende de nu 33-jarige Unnerstall, die vorig seizoen de meeste clean sheets (16) van alle eredivisiedoelmannen noteerde, een nieuw contract bij FC Twente (tot medio 2027). Daar zijn ze maar wat blij mee in Enschede. "Mijn gezin en ik vinden het prima zo, en we zijn aan iets moois bezig hier."

Hammarby-FC Twente bij de NOS FC Twente speelt vanavond de return in Zweden tegen Hammarby. De wedstrijd begint om 20.00 uur, een verslag is na afloop te lezen op NOS.nl en in de NOS-app. Bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 zijn flitsen van de wedstrijd te horen. Een samenvatting van het duel is te zien in het late NOS Journaal van 23.12 uur. Vorige week won FC Twente met 1-0.

Interesse in de diensten Unnerstall was er genoeg. Hoe kan het ook anders. De doelman voegde zich de afgelopen twee jaar, nadat hij PSV had verruild voor FC Twente, in het rijtje van betrouwbaarste doelmannen van de eredivisie. Eén wedstrijd daargelaten trouwens, geeft Unnerstall direct eerlijk toe. Eind februari bij Go Ahead Eagles (2-0) ging de goalie tweemaal de fout in. "Een mens is een mens", zegt hij er zelf over. "Belangrijk is dat je het daarna direct weer vergeet en doorgaat."

Lars Unnerstall baalt van zijn fout in het duel met Go Ahead Eagles - ProShots

Dat deed Unnerstall, die zich nog tal van keren positief onderscheidde. "Er was veel interesse vanuit andere clubs", geeft de goalie openheid van zaken. "Maar mijn zaakwaarnemer en ik hebben gezegd dat we met FC Twente wilden praten. En daar kwamen we samen snel uit samen." Waarom Twente? Het antwoord is vrij simpel: Unnerstall gedijt er prima. Unnerstall is down to earth. Toepasselijk genoeg koos hij er na zijn transfer naar FC Twente voor terug te keren naar Uffeln, een dorpje dat iets meer dan drieduizend inwoners telt. "Wij vinden het allemaal harstikke fijn zo. Onze familie woont in de buurt en mijn vrouw kan gewoon aan het werk daar. Dat is me veel waard." 'Wat Ronaldo en Messi hebben, wil ik niet' "En ik wil niet bekender worden dan ik nu ben", zegt de doelman lachend. Hij ziet vaak dat bekende voetballers waar dan ook belegerd worden door fans. "Ik wil gewoon rustig uit eten kunnen met mijn vrouw. Wat Cristiano Ronaldo of Lionel Messi hebben, wil ik absoluut niet."

Unnerstall tegen fans: 'Reis niet af naar Stockholm' FC Twente kondigde deze week aan dat alle kaarten voor het uitvak (en de sponsorkaarten) zijn teruggetrokken, naar aanleiding van de rellen op de hoofdtribune in Enschede vorige week. Daar liep het na de wedstrijd volledig uit de hand. Fans van Hammarby werden belaagd door supporters van FC Twente. "We waren een rondje aan het maken en toen ging het ineens los", blikt Unnerstall terug. "Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar duidelijk is dat dit niet hoort." Om verdere confrontaties in Zweden te voorkomen is besloten geen tickets uit te vaardigen. Toch is de angst dat er toch fans naar Zweden afreizen aanzienlijk. "Ik zou zeggen: je komt sowieso het stadion toch niet binnen, doe het niet." Ondanks de oproep van Unnerstall is het al onrustig in Stockholm rondom het duel met Hammarby.