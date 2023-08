Tennet vervangt hoogspanningskabels in Flevoland na grote storing vorig jaar

Tussen het station en schakelstation in Lelystad raakte een deel van de bovengrondse hoogspanningslijn overbelast. De ljin begon te smeulen en zakte door de hitte naar beneden. Op de kabels stond op dat moment 150.000 volt. Ook in het schakelstation zelf ontstond brand.

De stroomstoring ontstond begin september, nadat er op een nieuw hoogspanningsstation in Dronten brand was uitgebroken na een kortsluiting.

Netbeheerder Tennet laat de hoogspanningskabels tussen Lelystad en Dronten het komende jaar vervangen. Volgens de netbeheerder is dit nodig omdat de kabels vorig jaar beschadigd raakten bij een grote stroomstoring. Toen ontstond er brand in twee onderstations en raakten de kabels oververhit.

Flevoland is getroffen door een grote stroomstoring. Bij een verdeelstation in Dronten is brand uitgebroken. - NOS

Sinds de storing wordt de stroom omgeleid. Nu moeten de kabels over een lengte van 21 kilometer worden vervangen, zegt Tennet. Over twee weken beginnen de werkzaamheden bij het punt waar de kabels de bovenleiding raakten. Al met al verwacht de netbeheerder dat de werkzaamheden een jaar gaan duren en miljoenen euro's gaat kosten, meldt Omroep Flevoland.

De werkzaamheden gebeuren op tijdelijk aangelegde werkterreinen. Over twee weken wordt begonnen met de aanleg van de werkwegen langs de N307 in de richting Dronten. De provinciale weg wordt dan ook enkele dagen afgesloten. Het verkeer zal in de tussentijd worden omgeleid via de N309.

Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten wordt van 22 augustus tot 4 september gestremd. ProRail werkt dan aan het spoor. In de eerste week lift Tennet mee voor de vervanging van kabels die over de bovenleiding lopen. De NS zet bussen in.