Dopingschorsing houdt Stannard van WK wielrennen, tweede bestrafte renner deze week

Het is de tweede keer deze week dat een wielrenner in het nieuws komt vanwege een overtreding van de regels. Maandag maakte de UCI bekend dat de Fransman Alex Baudin (AG2R) uit de uitslag van de laatste Giro d'Italia is geschrapt omdat er bij een controle tijdens de grote ronde tramadol in zijn bloed is gevonden.

Het gebruik van de zware pijnstiller is tegen de medische regels van de internationale wielerbond, omdat het middel duizeligheid kan veroorzaken; dat komt de veiligheid en gezondheid van de renners in het peloton niet ten goede.

Tramadol staat nu nog niet op de antidopinglijst, maar dat verandert op 1 januari 2024.