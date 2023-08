Ontvoerde vrouw ontsnapt uit cel in garage, politie VS zoekt meer slachtoffers

De man reed honderden kilometers met de vrouw naar zijn huis in het zuiden van buurstaat Oregon. Onderweg verkrachtte hij haar, bij thuiskomst sloot hij haar op in een zelfgemaakte cel van betonblokken in zijn garage.

Amerikaanse politiediensten zijn een groot onderzoek begonnen in meerdere staten na de ontsnapping van een vrouw uit een geïmproviseerde cel. Er is een verdachte aangehouden, maar het vermoeden bestaat dat er nog meer slachtoffers zijn.

In welke staten de 29-jarige Negasi Zuberi wordt verdacht van misdaden heeft de FBI niet gezegd. Ook is niet bekendgemaakt waarom hij zo snel met andere zaken in verband kon worden gebracht. Wel werd duidelijk dat hij de afgelopen tien jaar waarschijnlijk in tien staten heeft gewoond, van Californië aan de westkust tot New York in het oosten.

De voortvluchtige Zuberi werd een dag later opgespoord in Reno, Nevada. Daar troffen agenten hem aan in een auto op de parkeerplaats van een warenhuis, in gezelschap van zijn vrouw en kind. Hij probeerde zichzelf te verwonden met een scherp voorwerp en zijn telefoon te vernietigen, maar werd opgepakt.

Bij een huiszoeking ontdekten agenten een actielijst die Zuberi had opgesteld voor wat hij noemde zijn "Operatie Take Over". Daarin had hij onder meer genoteerd dat hij zijn telefoon moest thuislaten en zich ervan moest vergewissen dat zijn slachtoffers een teruggetrokken leven leiden: "Je wilt niet dat er een onderzoek komt". Ook werd er een bouwtekening voor de cel aangetroffen.

De politie heeft een speciale website opgezet voor vrouwen die denken dat ze slachtoffer van hem zijn geweest. De FBI vermoedt dat eerdere slachtoffers mogelijk niet naar de politie zijn gestapt omdat Zuberi hen bedreigde.

Met de ontsnapte vrouw gaat het fysiek goed. "Ze is sterk en dapper", vertelde de FBI-woordvoerder. "Als zij niet gedaan had wat ze heeft gedaan was dit niet aan het licht gekomen en Zuberi niet opgepakt. Ik wil haar persoonlijk bedanken voor haar dapperheid en wat ze heeft doorstaan om dit te kunnen doen."