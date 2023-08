Nederlandse militairen streden op zelfde judotoernooi als Russen

Een groep Nederlandse militaire judoka's heeft in de Dominicaanse Republiek aan een toernooi meegedaan waar ook Russische militairen aan deelnamen.

Op veel sporttoernooien mogen Russische atleten niet onder eigen vlag uitkomen of zijn ze geheel uitgesloten vanwege de inval in Oekraïne. Op militaire sporttoernooien geldt echter een andere norm. Die worden georganiseerd door het Conseil International Sport du Militair (CISM), waar de regel geldt dat geen van de 140 aangesloten landen mag worden uitgesloten van een kampioenschap. Wel kan een organiserend land besluiten om Rusland niet uit te nodigen.

Defensie bevestigt aan de NOS naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf dat er een delegatie van vijftien personen naar Santo Domingo is gereisd. Hoeveel van hen sporters zijn en hoeveel begeleiders, zegt Defensie niet. Ook de namen van de sporters worden om privacyredenen niet prijsgegeven.

Geen uitsluitsel

Bij de openingsceremonie was ook de voorzitter van het Dominicaanse Olympisch Comité, Garibaldy Bautista, aanwezig. Het is nog altijd niet duidelijk of Russische sporters welkom zijn op de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Het International Olympisch Commité (IOC) heeft nog geen uitsluitsel gegeven, leden verschillen van mening.

De Nederlandse sportminister Helder liet in februari aan de Tweede Kamer weten dat sporters uit Rusland en Belarus wat het kabinet betreft moeten worden geweerd van internationale sporttoernooien.

Geen contact zoeken met Russen

Het is niet bekend of de Russische militairen en de Nederlandse militairen in de Dominicaanse Republiek ook daadwerkelijk tegenover elkaar hebben gestaan op de judomat.

Defensie laat wel weten dat Nederlandse militairen geadviseerd is om geen contact met Russische militairen te zoeken "en niet in te gaan op eventuele Russische toenaderingen". "Ook geldt dat Nederlandse militaire teams niet mogen deelnemen aan kampioenschappen die door Rusland zelf worden georganiseerd."