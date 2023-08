Winstgroei voor ING bank dankzij oplopende rente

ING bank heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug en heeft dankzij de oplopende rente flink verdiend met kredietverlening en hypotheken. Er is meer gebankierd door klanten, er zijn meer klanten bij gekomen, er zijn meer kredieten uitgezet, ondanks de hoge inflatie, de zwakker wordende economie en veel geopolitieke onzekerheid. De kwartaalwinst van bijna 2,2 miljard euro is bijna twee keer zoveel als een jaar geleden, toen de bank 1,2 miljard euro als winst kon bijschrijven.

Afgelopen jaar heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de belangrijkste beleidsrente met meer dan 4 procent opgetrokken. Die hogere rente is terug te zien in de hogere krediet- en hypotheekrente. Dankzij de gestegen rente verdient ING weer meer met het uitlenen van hypotheken en kredieten.

De spaarrente blijft vooralsnog achter, die stijgt bij lange na niet zo snel mee met de rente van de centrale banken. Op spaargeld geeft ING momenteel 1,25 procent rente, en dat was een half jaar geleden nog 0,01 procent. Ondanks de schamele spaarrente heeft ING toch meer spaargeld aangetrokken.

Ziekenboeg van de bank

ING heeft ook lage risicokosten, wat erop wijst dat de ze weinig last hebben van klanten die hun leningen niet afbetalen of in financiële problemen zitten. Voor slechts 6 procent van de hele krediet- en leningen-portefeuille is geld opzij gezet. De stroppenpot is met 98 miljoen euro opgehoogd, een relatief laag bedrag. Bij de afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank voor bedrijven en consumenten in financiële problemen, is het vooralsnog rustig.

De bank is niet moeilijker gaan doen over leningen. Het leningenboek is weliswaar gegroeid, maar de vraag naar krediet loopt terug, vooral voor hypotheken.

ING is de grootste bank van Nederland, en een van de grotere in Europa. De bank is vooral actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje. Er werken wereldwijd 59.000 mensen. Op de balans van de bank staat 640 miljard euro aan leningen en kredieten en 680 miljard aan banktegoeden van klanten.