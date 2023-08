Ook zonder 'broer' Danilo is Paixão thuis bij Feyenoord: 'Niet erg als het regent'

"Goedmorg" en "Goedmidda". Het zijn na een jaar in Rotterdam de enige woordjes Nederlands die Igor Paixão spreekt. Het was een flinke cultuurshock voor de 23-jarige aanvaller, toen hij vorig seizoen zijn vaderland Brazilië voor Nederland verruilde. Maar gelukkig zat er nog een Braziliaan in de selectie. "Danilo is als een broer voor me. Ik sprak nog geen Engels toen ik hier kwam. Hij heeft me heel hartelijk verwelkomd en ook zijn familie was aardig voor me", vertelt Paixão. Vorige week vertrok Danilo naar het Schotse Rangers. Daardoor is Paixão nu de enige Braziliaan bij Feyenoord. "Ik heb hem gevraagd om te blijven, maar dat moet hij natuurlijk zelf met zijn familie beslissen", zegt Paixão met een brede lach. "Ik zal altijd voor hem juichen, ik ben dankbaar voor zijn hulp."

De dansende 'broers' Danilo en Igor Paixão - Pro Shots

Als Paixão praat, staat er altijd een brede lach op zijn gezicht. Die vrolijke inborst heeft hij te danken aan het goede leven in Macapá, de tropische kustplaats waar hij opgroeide. Noordelijk en zuidelijk halfrond Een bijzonder stadje. Niet alleen omdat daar de grote Amazone-rivier de Atlantische Oceaan instroomt, maar ook omdat het precies op de evenaar ligt. Er ligt zelfs een voetbalveld waarvan de ene speelhelft op het noordelijk halfrond ligt en de andere speelhelft op het zuidelijk halfrond. Voor zover bekend uniek in de wereld. Maar al op veertienjarige leeftijd liet Paixão zijn tropische geboorteplaats achter zich. Hij verhuisde ruim 2.800 kilometer naar het zuiden, nadat hij gescout was door Coritiba. Daar, nabij de Argentijnse grens, waren de temperaturen al een stuk koeler dan hij gewend was. Hij hoefde zich dan ook niet echt aan te passen aan het Nederlandse klimaat, vertelt hij opnieuw met die stralende lach. Tijdens het interview komt de regen met bakken naar beneden. "Maar dat is niet erg", lacht hij.

Na een seizoen in Nederland begint Igor Paixão aardig te wennen aan de Hollandse cultuur. De Braziliaanse aanvaller van Feyenoord vindt de regen niet erg en probeert zich de Nederlandse eetgewoontes eigen te maken. - NOS

Zoals hij ook gewend raakte aan het Nederlandse eten. In Brazilië lunchte hij met bonen, rijst en kip. In Rotterdam ziet hij zijn ploeggenoten een broodje kaas pakken. "Toen ik hier kwam, wilde ik me zo snel mogelijk aanpassen. Het eten is goed, dat helpt wel." Fysiek sterker worden De aanpassing op het veld verliep geleidelijk. Vorig seizoen speelde Paixão zich langzaam maar zeker in de basis. In de competitie kwam hij tot vijftien basisplaatsen en dertien invalbeurten. In die duels maakte hij zeven doelpunten en gaf hij vijf assists.

De Johan Cruijff Schaal bij de NOS Vrijdag vanaf 20.00 uur spelen Feyenoord en PSV om de Johan Cruijff Schaal. Het duel in De Kuip is live te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl. Na afloop van de wedstrijd is er een samenvatting te zien op televisie.