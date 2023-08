Brouwer strandt in achtste finales Los Cabos tegen Jarry

Gijs Brouwer is in de achtste finales van het toernooi in Los Cabos gestrand. De 27-jarige tennisser (ATP-144) ging nipt onderuit tegen de sterke Nicolás Jarry (ATP-28): 6-7 (5), 6-4, 4-6.

De even oude Chileen beleeft dit jaar zijn doorbraak. Hij won twee toernooien en haalde ook de kwartfinales op Roland Garros. Desondanks had hij het lastig tegen de Amerikaanse Nederlander.

Brouwer serveerde uitstekend en leek na de winst in de tweede set de overhand te hebben. Jarry haalde zijn opslag maar moeizaam binnen, maar slaagde er op 2-2 in de derde set in Brouwer plotseling voor het eerst te breken. Die klap kwam de Nederlander niet meer te boven.

Geen Tsitsipas

Brouwer, die bij winst mogelijk de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas had getroffen, kwam vorige maand op het gras van het Amerikaanse Newport ook niet verder dan de tweede ronde.

Bij zijn debuut op Wimbledon strandde de Nederlander in de openingsronde tegen de Duitser Alexander Zverev nadat hij zich voor het grandslamtoernooi had geplaatst via de kwalificaties.