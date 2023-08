Gevangene die ontsnapte tijdens transport bij Vught weer opgepakt

Een gevangene die gistermiddag was ontsnapt tijdens zijn transport van de ene naar de andere gevangenis is weer opgepakt, laat de politie aan Omroep Brabant weten. De man is aangehouden na een belletje van een getuige.

De gevangene nam gistermiddag in de buurt van Vught de benen. Hij zou niet hebben vastgezeten in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vught, maar tijdens een transport wel in de buurt zijn gestopt om te plassen. Toen hij terug werd begeleid naar de bus, ging hij ervandoor.

Een zoekactie naar de gevangene leverde gisteren niets op. De politie liet toen weten verder te zoeken als er nieuwe informatie binnen zou komen en dat is vandaag dus gebeurd.

Het is niet duidelijk waar de man precies is gevonden. De politie wil tegen de regionale omroep verder niets zeggen over de arrestatie.