Luuk de Jong wil per se winnen: 'Dan ben ik mister Johan Cruijff Schaal'

Het is dus niet zo dat de 32-jarige De Jong bijvoorbeeld gespaard moet worden voor de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen het Oostenrijkse Sturm Graz van volgende week dinsdag.

Of Luuk de Jong vrijdag ook aan de aftrap verschijnt, is nog niet helemaal duidelijk. Dat komt doordat trainer Peter Bosz ook kan kiezen voor spits Ricardo Pepi. "Maar ik ben topfit", verzekerde de aanvaller.

En dat kan voornamelijk voor PSV-aanvaller Luuk de Jong een belangrijke wedstrijd zijn. Wanneer de Doetinchemmer vrijdag met de Eindhovenaren als winnaar uit de strijd komt, is hij de speler met de meeste overwinningen in de Johan Cruijff Schaal. "Ik ben nu al Mister Johan Cruijff-schaal toch, ik heb er al vijf?", lacht De Jong.

"De focus ligt voor mij en het team op de Johan Cruijffschaal. Natuurlijk is Sturm Graz belangrijk, maar daar zijn we nog niet mee bezig. Net zoals de titel. Natuurlijk willen we die winnen, maar daar denken we nog niet aan."

'Grote eer om aanvoerder te zijn'

Voor de nieuwe Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner komt het duel om de Johan Cruijff Schaal nog te vroeg. Hij miste een deel van de voorbereiding door een knieblessure. "Dat was niet perfect. Ik heb nog wel even nodig om helemaal op peil te komen. Daar werk ik nu aan."

De verdediger sloot deze week weer aan bij de groep en kan nu in ieder geval op het trainingsveld als aanvoerder leiding gaan geven. Het aanvoerderschap is hem ook op het lijf geschreven, vertelt de Oostenrijker. "Ik denk dat ik echt een leider ben. Ik heb ook meteen 'ja' gezegd toen ze mij vroegen. Het is voor mij een grote eer om hier de captain te zijn."