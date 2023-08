Wekdienst 3/8: Trump verschijnt voor rechtbank • Twente zonder fans tegen Hammarby

Goedemorgen! Vanmiddag moet oud-president Trump (VS) verschijnen voor de rechtbank in Washington DC. En er wordt gevoetbald in de derde voorronde van de Conference League: FC Twente neemt het in Zweden op tegen Hammarby IF.

Om te beginnen het weer: het is nat en grijs met verspreid een aantal buien, maar in de middag droog met zon. Vooral in het zuiden kans op zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt maximaal 21 graden.