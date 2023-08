In Nagorno-Karabach dreigt er weer crisis tussen oude vijanden

Het gaat om de Lachin-corridor, de enige wegverbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach. Mede door de maandenlange blokkade die Azerbeidzjan in juni nog verder aanscherpte, kampt de lokale bevolking met een humanitaire crisis.

Het probleem concentreert zich in Nagorno-Karabach, een grote etnisch-Armeense enclave binnen Azerbeidzjan. Daar heersen voedsel- en medicijnentekorten, vooral omdat Azerbeidzjan een belangrijke toevoerweg voor hulpgoederen geblokkeerd houdt.

Even leek het erop dat de vrede nabij was tussen Armenië en Azerbeidzjan, twee landen in de Kaukasus die elkaar meer dan dertig jaar naar het leven stonden. Een diplomatieke oplossing kwam in zicht, maar de crisissfeer is teruggekeerd.

Correspondent Iris de Graaf:

"Sommige inwoners van Nagorno-Karabach eten al weken alleen maar bonen uit blik, omdat er niets te koop is in de supermarkt. Ook zijn er grote tekorten aan brandstof, medicijnen en hygiënische producten, zoals maandverband, luiers en babyzeep. Mensen staan urenlang in de rij om vaak met lege handen thuis te komen.

Door de blokkade kunnen sommige inwoners die de enclave noodgedwongen verlaten in een zoektocht naar voedsel of medicijnen, niet meer terugkomen, omdat ze niet op een speciale 'toegestane' lijst staan. Die is opgesteld door de Azerbeidzjaanse tak van het Rode Kruis.

Armeniërs beschouwen de blokkade als een poging tot etnische zuivering - door druk uit te oefenen op de bevolking om de enclave te verlaten, om vervolgens deze mensen te vervangen door Azeri's. Lokale mensenrechtenverdedigers spreken zelfs van genocide door hongersnood."