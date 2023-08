UWV wist al jaren dat het de wet overtrad; waarschuwingen toezichthouder genegeerd

Het leidde tot grote irritatie bij de toezichthouder: "De functionaris gegevensbescherming benadrukt de ernst van dit punt en dat het zo lang heeft geduurd voordat hier een besluit over genomen is".

De functionaris gegevensbescherming waarschuwde al sinds 2020 voor de problemen met de cookiewet. Maar het duurde tot mei 2022 voordat er "voor het eerste concrete afspraken worden gemaakt om dit op te lossen", is te lezen in een intern stuk.

Sommige cookies werden ook gebruikt om te onderzoeken welke uitkeringsontvangers illegaal in het buitenland verbleven. Die data mogen voor dat doel niet gebruikt worden, met of zonder toestemming, oordeelde het advocatenkantoor van de overheid later.

Het UWV stelde sitebezoekers wel op de hoogte van het plaatsen van cookies, maar bood niet de kans om ze te weigeren. In dit geval had dat wel gemoeten, aldus de functionaris gegevensbescherming, de interne toezichthouder.

Uit de stukken blijkt dat de interne toezichthouder forse kritiek had op het systeem. Het "grootschalig, heimelijk en onrechtmatig" verzamelen van locatiegegevens "moet per direct gestaakt moet worden", zo staat er.

Het UWV neemt tegenover de NOS expliciet afstand van het woord 'heimelijk'. Maar de invoering van de cookie-popup werd eind 2022 wel uitgesteld "omdat duidelijk is geworden dat voor cliënten zichtbaar wordt dat UWV verzamelde gegevens ook voor handhaving gebruikt", is te lezen in een vergaderverslag. Die popup moest bezoekers van het UWV duidelijk uitleggen wat er met hun data gebeurde, maar dat bleek juist een nadeel.

Pas nadat het advocatenkantoor van de overheid had gewaarschuwd dat het volgen van uitkeringsontvangers niet mag, werd naar de interne toezichthouder geluisterd. Sinds februari dit jaar wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies en is het gebruik van de risicomodel stilgelegd.

Ministerie niet op de hoogte

Dat het UWV zo lang bewust de wet overtrad, werd niet met de Tweede Kamer gecommuniceerd. Aan de Tweede Kamer werd alleen gemeld dat de regels al "geruime tijd" werden geschonden, maar het jaartal 2020 bleef onbenoemd.

Aan de Tweede Kamer meldde het ministerie bovendien dat de landsadvocaat werd ingeschakeld toen duidelijk werd dat het UWV niet aan de cookiewet voldeed. In de praktijk zat daar echter minimaal anderhalf jaar tussen.

Het ministerie zegt tegen de NOS dat het zelf ook niet op de hoogte was van de problemen bij het UWV. "Dit specifieke punt is tot januari 2023 niet naar boven gekomen", zegt een woordvoerder. Op de vraag of dit wel had gemoeten, antwoordt het ministerie niet. Wel zegt het dat het de samenwerking met het UWV gaat evalueren.

Direct stoppen

De Landelijke Cliëntenraad, een belangenorganisatie van onder anderen uitkeringsontvangers, reageert boos. "Dit kan natuurlijk niet: op grote schaal burgers volgen, zonder dat er een concrete verdenking is", zegt voorzitter Fatma Koser Kaya.

Tegelijkertijd begrijpt zij waar het misgaat. "Een organisatie als het UWV moet continu nieuwe wetgeving en wijzigingen doorvoeren, dan blijft onderhoud aan bestaande programma's lange tijd op de plank liggen." Ook de politiek moet daarom in de spiegel kijken, meent Koser Kaya. "De Tweede Kamer stapelt regels en wetten op elkaar en vraagt veel van uitvoeringsorganisaties."

Vakbond FNV, die ook opkomt voor uitkeringsgerechtigden, heeft geen begrip voor de gang van zaken. "Het UWV heeft genoeg signalen gekregen om tot inkeer te komen, maar heeft dat gewoon niet gedaan", zegt vicevoorzitter Kitty Jong. "Alle dataverzameling voor opsporingsdoeleinden moet wat het FNV betreft direct stoppen." Of de bond daartoe een kort geding start, is nog niet besloten.