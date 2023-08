Coupleider Niger zegt niet te zwichten voor internationale druk

De Nigeriaanse coupleider generaal Tiani is ondanks internationale druk niet van plan om de afgezette president Bazoum terug te laten keren op zijn post. Dat zei Tiani na een bezoek van een delegatie van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas.

Ecowas dreigt in te grijpen in Niger als er niet voor het einde van de week een einde komt aan de militaire coup in dat land. Niger is zelf ook lid van Ecowas. De andere veertien lidstaten hebben sancties aangekondigd tegen het straatarme land. Zo heeft buurland Nigeria de levering van elektriciteit al stilgelegd. Niger is voor 70 procent van zijn stroom afhankelijk van Nigeria.

Tiani noemde de sancties in een toespraak op tv "illegaal, onrechtvaardig en onmenselijk". Hij zei dat hij en zijn medecoupplegers iedere vorm van bemoeienis met "binnenlandse zaken" in Niger afwijzen.

Deel ambassadepersoneel VS geëvacueerd

In zijn toespraak zei Tiani ook dat de Franse bevolking in Niger niets te vrezen heeft. Frankrijk, de voormalige kolonisator van het land, is de afgelopen dagen bezig zijn burgers uit Niger te evacueren. Ook negentien Nederlanders zijn het land uitgekomen, dertien van hen met een Franse evacuatievlucht.

De Nederlandse ambassade is uit veiligheidsoverwegingen gesloten voor publiek. Wel blijft de ambassadeur met een klein team in de hoofdstad Niamey om contact te houden met Nederlanders die er nog verblijven. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er nog in Niger zijn.

Inmiddels heeft ook de VS aangekondigd een deel van het ambassadepersoneel en hun familieleden uit Niger te evacueren. Het gaat om niet-essentiële overheidsmedewerkers. De Amerikaanse ambassade in Niamey blijft wel open.