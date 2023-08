Paus ontmoet in Portugal slachtoffers van misbruik binnen kerk

Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan de Wereldjongerendagen in Lissabon dertien slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk ontmoet. Eerder dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat in de afgelopen zeven jaar ten minste 4815 minderjarigen in Portugal seksueel zijn misbruikt binnen de kerk.

De priesters vergrepen zich vooral aan jonge jongens, staat in het rapport. De meeste slachtoffers waren tussen de 10 en 14 jaar oud en het jongste slachtoffer was volgens de commissie 2 jaar oud.

De paus ontmoette de slachtoffers op de ambassade van het Vaticaan in Lissabon. Volgens een verklaring van het Vaticaan gebeurde dat in een "atmosfeer waarin intensief werd geluisterd" en duurde de ontmoeting meer dan een uur.

'Teleurstelling en woede'

Tijdens een toespraak tegenover geestelijken zei paus Franciscus dat de schandalen rond seksueel misbruik de kerk hadden "ontsierd" en dat ze "teleurstelling en woede" hadden veroorzaakt. Hij riep de geestelijke leiders op om te luisteren naar "de pijnkreet van slachtoffers".

Eerder dit jaar scherpte Franciscus de regels om seksueel misbruik binnen de kerk te voorkomen aan. Sinds 30 april moeten naast geestelijken ook niet-geestelijken verdenkingen van misbruik bij de kerkelijke autoriteiten melden. Ook werd de definitie van 'misbruikslachtoffer' uitgebreid en werd de regeling die klokkenluiders moet beschermen uitgebreid.

Een miljoen jonge gelovigen

Op de Wereldjongerendagen worden ongeveer een miljoen jonge gelovigen verwacht. Deze internationale bijeenkomst van de katholieke kerk vindt om de drie jaar plaats in een ander land.