Griekspoor is in Washington snel klaar met Broady, Van de Zandschulp uit roulatie

Tallon Griekspoor heeft in het Amerikaanse Washington de derde ronde bereikt. De Haarlemmer rekende op het hardcourt vlot af met Liam Broady, de Britse nummer 125 van de wereld: 6-4, 6-2.

De als twaalfde geplaatste Griekspoor brak Broady gelijk in de openingsgame. Hij liet later in de eerste set nog zes breekkansen onbenut, maar kwam op eigen opslag geen moment in de problemen.