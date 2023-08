Uitgebrande Fremantle Highway gaat naar de Eemshaven

Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt naar de Eemshaven versleept. Dat is besloten na overleg met alle betrokken partijen. Het auto-transportschip vloog een week geleden boven Ameland in brand en ligt nu op zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog te wachten tot het naar een haven kan worden gesleept.

Volgens Rijkswaterstaat is de Eemshaven de meeste geschikte haven vanwege de korte afstand (64 km), verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten die de haven biedt voor de vervolgstappen in de berging van het schip. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico's beperkt.

De precieze vertrek- en aankomsttijd van het schip is sterk afhankelijk van weer, stroming en getij. Eerder was al bekend geworden dat het schip al was aangemeld in het havenschema van de Eemshaven. Volgens dat vertrek- en aankomstschema van Groningen Seaports, waar de haven onder valt, komt het uitgebrande vrachtschip om 13.00 uur in de haven aan.

Stabiel

De situatie aan boord van het vrachtschip is nog steeds stabiel, meldt Rijkswaterstaat. Het grootste gedeelte van het schip is inmiddels geïnspecteerd en er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand is.

Experts monitoren de status van het schip continu tijdens de sleepreis. De Fremantle Highway wordt op zijn tocht begeleid door noodhulpsleper Guardian van de Kustwacht en het oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat.

Gisteren liet baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis ook al weten dat de Fremantle Highway veilig versleept kan worden naar de Eemshaven.