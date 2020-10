'IOC staat twee vlaggendragers per land toe bij Spelen Tokio'

Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio zijn wellicht niet één maar twee vlaggendragers per land te zien. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat dat voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen toe. Dat laat Alfons Hörmann, de voorzitter van de Duitse olympische sportbond (DOSB) in een interview met de Duitse krant Bild weten.

De landen mogen zelf beslissen of ze gebruik maken van de mogelijkheid om twee atleten de vlag te laten dragen. Volgens Hörmann moet het vlaggendragersduo dan wel bestaan uit een man en een vrouw.

In het verleden wezen de nationale olympische comités één sporter voor de openings- en één voor de sluitingsceremonie als vlaggendrager aan.