Verontwaardiging in Turkije om 'intrekken' Atatürk-docu door Disney+

In Turkije is verontwaardigd gereageerd op berichten dat Disney+ een documentaire over Atatürk niet gaat uitzenden. Diverse media melden dat tv-serie is 'gecanceld' na druk van een Armeense belangengroep in de VS. Bevestiging daarvan is er niet, maar de Turkse mediawaakhond RTÜK zegt de kwestie te onderzoeken.

Mustafa Kemal Atatürk stichtte in 1923 de moderne staat Turkije. De serie over de in Turkije zeer populaire leider zou worden uitgezonden ter ere van het honderdjarige bestaan van de republiek. Maar het Armeense Nationale Comité van Amerika (ANCA) bestempelde het tv-project vorige maand als het "verheerlijken van een Turkse dictator en genocidepleger". De organisatie riep Disney op de stekker eruit te trekken.

'Aangepaste strategie'

Disney+ bevestigt noch ontkent dat de serie niet meer verschijnt op het streamingplatform. Wel zegt de Turkse tak van de mediagigant vandaag dat er is gekozen voor een "aangepaste contentdistributiestrategie om een breder publiek te bereiken", meldt persbureau Reuters. Er is besloten om een speciale versie van de Atatürk-documentaire uit te zenden op het tv-kanaal van FOX Turkije. Vervolgens zou deze versie in bioscopen te zien zijn als twee losse films.

Armeense en Turkse media schrijven dat Disney+ de serie heeft ingetrokken vanwege de politieke gevoeligheid ervan. De regerende AK-partij reageert verbolgen op deze berichten. Het besluit is respectloos en schaamtevol, zegt de woordvoerder van president Erdogan op sociale media.

Atatürk, een eretitel die 'vader van de Turken' betekent, wordt geroemd in de Turkse samenleving om zijn prestaties. Hij hervormde het land na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk en maakte van Turkije een seculiere en industriële natie. Maar critici, bijvoorbeeld uit de Armeense gemeenschap, zien Atatürk vooral als een ultranationalist en autoritair leider.

Armeense genocide

Buurland Armenië houdt de Turken verantwoordelijk voor de genocide op 1,5 miljoen Armeniërs. Tientallen landen erkennen de Armeense genocide, in Nederland heeft de Tweede Kamer het ook als volkerenmoord erkend. Turkije erkent dat er mensen zijn gedood, maar zegt dat er geen sprake was van volkerenmoord.

De moorden begonnen in 1915 met de grootschalige deportatie van Armeniërs in het toenmalige Ottomaanse Rijk. Atatürk was destijds een legercommandant en nog niet aan de macht. Maar de staat die hij creëerde heeft de daders omarmd, zo stellen critici, en de schuld van de genocide bij de slachtoffers gelegd.