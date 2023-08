Cuba gaat gebukt onder crisis: 'Land loopt leeg door voedseltekorten'

De Cubaanse peso is in één jaar tijd met 50 procent in waarde gedaald. Daarmee is een ongekend dieptepunt bereikt: 230 pesos zijn op de zwarte markt nog maar één dollar waard. Goederen zijn al tijden schaars en een hyperinflatie van 45 procent maakt het voor inwoners bijna onmogelijk om levensmiddelen te kopen. De staat erkent deze cijfers niet en schaart ze onder "informele en illegale koersberekeningen". Cubaanse economen en critici zien de structurele economische crisis als een gevolg van het communistische beleid in het land, dat het moeilijk maakt om producten te importeren. De Cubaanse overheid zegt dat het te maken heeft met sancties van de Verenigde Staten en de gevolgen van de coronapandemie. De staat rekent overigens zelf met een hogere wisselkoers.

Cuba is al decennia communistisch. Bij de Cubaanse Revolutie van 1959, verdreef het guerrillaleger onder leiding van Fidel Castro en Che Guevara de dictator. Sinds die tijd heeft de VS een handelsembargo opgelegd en zijn alle diplomatieke banden tussen de twee landen verbroken. Onder het beleid van president Obama werden er stappen gezet om het handelsembargo op te heffen, maar president Trump draaide die maatregelen terug. Tot de jaren negentig was de Sovjet-Unie Cuba's belangrijkste bondgenoot, en sinds de Koude Oorlog hebben Rusland en Cuba innige banden. Zo krijgt Cuba olie en financiële steun van Rusland en werd er tijdens de pandemie voedselhulp gestuurd.

Door alle problemen in het land heeft de overheid wel sommige regels iets versoepeld. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2022, toen de regering aankondigde dat buitenlandse investeringen in de detailhandel worden toegestaan. Maar die veranderingen gaan niet snel genoeg en door de lage waarde van de peso, verdienen de meeste Cubanen niet meer dan 5000 pesos per maand. Dat is volgens de wisselkoers op de zwarte markt omgerekend maar 20 dollar. Tekorten in voedsel, medicijnen en andere basisbehoeften veroorzaken lange rijen en veel Cubanen komen daardoor moeilijk aan eten.

Nina Jurna, correspondent Latijns-Amerika: "Veel Cubanen gaan gebukt onder de crisis. Het gevolg is dat ze proberen het eiland te verlaten, er is een ware leegloop gaande. Het eiland bevindt zich op een dieptepunt en steeds vaker wordt de vergelijking gemaakt met de jaren negentig, toen de zogeheten Speciale Periode begon en Cuba in een zware economische crisis terechtkwam. Toen maakten veel Cubanen een levensgevaarlijke overtocht met kleine bootjes naar de VS. Veel buitenlandse toeristen komen in Cuba terecht in een parallelle werkelijkheid: in de tropische en chique strandresorts merken ze waarschijnlijk weinig van de crisis. Maar daarbuiten, in de steden en op het platteland waar het leven zich van de gewone Cubanen afspeelt, is de crisis zichtbaar. Voor de Cubanen bestaat de realiteit vooral uit iedere dag weer proberen te overleven."