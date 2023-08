Onrust in Stockholm rond duel Hammarby IF-Twente

In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vanmiddag twee gewonden gevallen bij een vechtpartij. Een van hen is een fan van voetbalclub FC Twente uit Enschede, meldt RTV Oost.

Twente speelt morgen in Zweden tegen Hammarby IF. Rond het duel in Enschede tegen die club liep het vorige week uit de hand. Vooral na de wedstrijd ging het mis en ontstonden er rellen. Ook buiten het stadion was het lange tijd onrustig. Tien mensen werden opgepakt en een Zweedse fan viel van de tribune en raakte gewond.

De Zweedse politie meldt in een verklaring dat er vanmiddag ruzie ontstond in een winkelstraat in de wijk Södermalm. Daarbij vielen twee gewonden. Volgens lokale media ging het om een ruzie tussen aanhangers van Twente en Hammarby. De krant Aftonbladet spreekt van "voetbalgerelateerd geweld".

RTV Oost meldt op basis van een ooggetuige dat de harde kern van Hammarby vanmiddag "insloeg" op de Nederlanders en dat fans elkaar oproepen voorzichtig te doen.

'Ingeslagen op Nederlanders'

Een woordvoerder van de Zweedse politie zegt tegen de NOS niet te kunnen bevestigen dat er Nederlanders betrokken waren en dat het om voetbalgerelateerd geweld gaat. Een van de gewonden is volgens de zegsvrouw overgebracht naar het ziekenhuis.

"We onderzoeken wat daar is gebeurd", zegt ze. Toen de politie aankwam op de plek, was de ruzie al voorbij. Sommigen zouden de plek met een auto hebben verlaten.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er bij de ambassade in Zweden enkele hulpvragen zijn ingediend door Nederlanders aldaar. Maar de woordvoerder kan daar vanwege de privacy verder niets over kwijt.

Geen uitkaarten

De Enschede voetbalclub besloot maandag om voor de wedstrijd tegen Hammarby IF van morgen geen uitkaarten en sponsorkaarten uit te geven, vanwege de veiligheidssituatie. 1500 fans hadden een kaartje gekocht, maar "vanwege nieuwe informatie over de veiligheidssituatie" is hun kaartje niet meer geldig.

Onbekend is hoeveel FC Twente-aanhangers er op eigen houtje zijn afgereisd naar Stockholm. De regionale krant Tubantia spreekt over honderden fans.