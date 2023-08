Twente richt zich op voetbal in Zweden en hoopt op mooi duel: 'Ook zonder supporters'

FC Twente is dicht bij het bereiken van de derde voorronde van de Conference League, maar het zal donderdagavond zeker geen abc'tje worden tegen Hammarby IF. Trainer Joseph Oosting beseft dat, maar gaat in Stockholm uit van eigen kracht.

"Wij moeten ons focussen op onze manier van voetballen", zei hij een dag voor de wedstrijd. De Tukkers verdedigen een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Sem Steijn.

Oosting verwacht dat Twente wederom gevaar gaat stichten. "Wij willen snel het spel verleggen en als we dat goed doen kunnen wij denk ik weer veel kansen creëren", verklaarde Oosting.

Hij verwacht geen veranderingen in de spelopvatting van de huidige nummer zes van Zweden. "Ik denk dat ze dat goed doen, een goede verdedigende organisatie neerzetten en vanuit de counter toeslaan."

Geen steun van fans

Twente wordt in Zweden niet gesteund door de eigen aanhang. Vorige week waren er na afloop van het duel ongeregeldheden in en rond het stadion in Enschede. De club besloot vervolgens om zonder fans af te reizen naar Stockholm.

De onverkwikkelijke situaties lijken Oosting niet ontgaan te zijn. "Wij krijgen deze dagen ook de dingen mee, maar wij moeten ons focussen op het voetballen en dat gaan wij doen. Ook zonder onze supporters denken we dat we er een mooie wedstrijd van kunnen gaan maken."

Als Twente zich plaatst voor de derde voorronde, dan treft de ploeg de winnaar van het tweeluik tussen het Hongaarse Kecskemeti TE en Riga FC uit Letland. De eerste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door Kecskemeti.