Goede start beachvolleybalsters op EK: duo's Stam/Schoon en Van Driel/Piersma door

Stam en Schoon versloegen eerst het Oostenrijkers duo Katharina Holzer en Eva Freiberger in twee sets: 21-19, 22-20. Later op de dag werden Laura Ludwig en Louisa Lippmann aan de zegekar gebonden. Ook die wedstrijd werd in twee sets met 21-19, 22-20 gewonnen door de Nederlanders.

Een fijne start dus voor het duo waarvan de prestaties tot noch toe wat tegenvielen. Al voorafgaand aan het seizoen werd een psycholoog ingeschakeld om het duo te helpen.

Emi van Driel en Brecht Piersma wonnen ook twee keer. Ze speelden eerst een vermakelijk duel met de Italianen Margherita Bianchin en Claudia Scampoli. Na drie sets was de overwinning voor de Van Driel/Piersma daar: 20-22, 21-16, 15-9.

Later werd het Zwitserse koppel Anouk Vergé-Dépré en Joana Mäder in een gelijkopgaand duel verslagen: 21-19, 23-21.

Mannen

Morgen start in de Oostenrijkse hoofdstad ook het toernooi voor de mannen. Drie Nederlandse duo's komen dan in actie: Robert Meeuwsen/Alexander Brouwer, Leon Luini/Yorick de Groot en Matthew Immers/Steven van de Velde.