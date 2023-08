Etappezege Nederlander Van den Berg in Ronde van Polen

Marijn van den Berg heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De renner van EF Education-EasyPost troefde in de eindsprint in de straten van Bielsko-Biala klassementsleider Matej Mohoric en João Almeida af.

Een vroege groep vluchters, met daarin Mick van Dijke, pakte zes minuten in de heuvelrit, maar op 12 kilometer van de aankomst werden de laatste vluchters ingerekend.

De Plus en Arensman probeerden in de laatste lokale ronde hun kopman Michal Kwiatkowski goed af te zetten. Een deel van het peloton paste en na een flinke valpartij bleven er weinig kanshebbers over.

Van den Berg handhaafde zich wel in de voorste gelederen. Hij timede zijn sprint uitstekend en won met overmacht.