Gevangene ontsnapt tijdens transport vlak bij Vught

Een gevangene is vanmiddag ontsnapt tijdens zijn transport van de ene naar de andere gevangenis. Dat gebeurde vlak bij Vught, meldt de politie.

De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught, maar tijdens zijn transport in de buurt zijn gestopt. Waarom die stop tijdens het transport is gemaakt, is niet duidelijk, schrijft Omroep Brabant.

Ondanks een zoektocht is de gevangene nog niet gevonden. Actief wordt er op dit moment niet meer gezocht naar de gedetineerde. Alleen als de politie nieuwe informatie krijgt, wordt de zoektocht vervolgd.