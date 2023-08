Aanslagpleger synagoge Pittsburgh ter dood veroordeeld door jury

De man die in 2018 elf mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh is ter dood veroordeeld. De eis kwam vier jaar geleden al en de jury heeft nu unaniem besloten dat de man de doodstraf krijgt.

Het is de eerste keer sinds Biden president is dat er iemand door een federale jury ter dood veroordeeld wordt.

De aanslagpleger, Robert Bowers, opende in oktober 2018 in het gebedshuis in de staat Pennsylvania tijdens de sabbatdienst het vuur terwijl hij antisemitische leuzen riep. Na een vuurgevecht met de politie werd hij opgepakt. Het was de dodelijkste aanslag ooit op Joden in de Verenigde Staten.