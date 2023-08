Bij grote werkgevers is betaald verlof voor gendertransitie steeds gebruikelijker

Verlof van de baas om in alle rust van geslacht te veranderen. Van de vijf grootste werkgevers in Nederland bieden er inmiddels drie een gendertransitieverlof aan. Deze week maakte 's Nederlands grootste particuliere werkgever, Ahold Delhaize (130.000 werknemers), bekend buiten hun cao om tot 33 weken verlof te geven voor een gendertransitie, met behoud van salaris. "Het nieuwe beleid bevat ook praktische tips voor collega's en managers om de juiste ondersteuning te kunnen bieden", aldus Ahold Delhaize. "We willen ons inzetten voor een diverse en inclusieve maatschappij. Dat start bij bewustwording en beleid bij en voor eigen medewerkers." Grote werkgevers trekken vaker de kar als het gaat om het moderniseren van arbeidsvoorwaarden. De vraag is of kleinere werkgevers volgen en of het landelijk beleid wordt. Transgender Netwerk is heel blij met de ontwikkeling. Voorzitter Remke Verdegem: "Een aantal grote bedrijven geven hiermee het goede voorbeeld. Het stelt mensen in staat in alle rust te herstellen en ze worden financieel gecompenseerd, en werkgevers zijn hierdoor minder geneigd om te discrimineren bij sollicitatieprocessen."

Hier is er transitieverlof Bij de volgende werkgevers of bedrijfstakken is volgens werkgeversorganisatie AWVN transitieverlof nu in de cao geregeld: Aegon, ASR, FNV, Ikea, KPN, kunsteducatie, NS, onderzoeksinstellingen, Philips, PostNL, PWC, Rechtsbijstand, het Rijk, SVB, Teva, universiteiten, UWV, verzekeraars, VGZ, Voedingscentrum, Volksbank, Wageningen University, Zorgverzekeraars. Vaak gaat het om maximaal 24 weken verlof over een periode van 10 jaar. En er zijn ook bedrijven waar het buiten de cao om is geregeld, zoals bij Lush en Ahold Delhaize. Gekeken naar het aantal werknemers die bij deze bedrijven werken, vallen zo'n 400.000 werknemers onder een dergelijke cao of regeling. Hoeveel mensen er gebruik van hebben gemaakt is onbekend. Philips gaat er bijvoorbeeld van uit dat er jaarlijks tussen de 0 en 5 van de 11.000 werknemers van de mogelijkheid gebruik zouden willen maken.

Verlof staat dus niet altijd in de cao, soms ook in het personeelsreglement, zoals bij Ahold Delhaize. "Dat laatste kan worden teruggedraaid, een cao niet. Daarom heeft het onze voorkeur om het in de cao op te nemen", zegt Peter Mekers van Netwerk Regenboog FNV. Volgens Transgender Info zijn er in Nederland, afhankelijk van welke definitie je gebruikt, tussen de 90.000 en 390.000 transgender personen. "Dat is afhankelijk van of er alleen gekeken wordt naar mensen die een sociale (en medische) transitie doormaken of breder naar mensen die afwijken van genderidentiteit en -expressie van het geboortegeslacht."