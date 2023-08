Veel Iraniërs vandaag en morgen vrij vanwege hitte

Iran ligt het openbare leven vandaag en morgen zo goed als stil. Veel inwoners van het land hebben vrij gekregen vanwege de hoge temperaturen. Overheidsinstanties zijn dicht, banken houden de deuren op slot en ook op scholen zijn er vandaag en morgen geen lessen.

De afgelopen dagen is het in Iran op veel plaatsen zo'n 40 graden geworden. Ook de komende dagen worden dit soort temperaturen verwacht. In de stad Ahvaz, in het zuidwesten van het land, werd dinsdag zelfs 50 graden gemeten.

Het besluit om het land te sluiten is genomen vanwege zorgen over de gezondheid van mensen. Het ministerie van Gezondheid in het streng-islamitische land waarschuwde voor oververhitting. Ziekenhuizen zijn in verhoogde staat van paraatheid om mensen te behandelen, zeggen de autoriteiten.

Jonge kinderen, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd binnen te blijven. Een zegsman van het ministerie van Gezondheid noemt het aantal hittegerelateerde klachten van de afgelopen tegenover persbureau AFP "alarmerend".

Te weinig elektriciteit

Op sociale media uiten Iraniërs kritiek op het besluit. Dat zou namelijk niets te maken hebben met de hoge temperaturen, maar omdat het land niet genoeg energie zou kunnen opwekken, meldt onder meer The New York Times.

Het ministerie van Energie in Iran verwacht dat er een recordhoeveelheid stroom wordt gebruikt, omdat mensen massaal hun airco aanzetten. "De reden van de sluiting is niet de hitte. De regionale supermacht heeft namelijk geen stroom", zegt een journaliste op X. Uit verschillende plaatsen komen ook berichten van stroomonderbrekingen.

Warmte wereldwijd

Ook in andere plaatsen van de wereld is het al een tijd warm. Op 7 juli bereikte de gemiddelde temperatuur op aarde 17,23 graden Celsius, een record. Er werden recordtemperaturen gemeten op het land en aan het zeeoppervlak.

Dat laatste heeft volgens de onderzoekers te maken met klimaatverandering en El Niño. Van dit weerfenomeen is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld.