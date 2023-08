Zes Nederlanders geëvacueerd uit Niger

Zes Nederlanders zijn geëvacueerd uit Niger. Volgens demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn ze met verschillende vluchten vertrokken, "met hulp van internationale partners".

In het West-Afrikaanse land werd vorige week een militaire coup gepleegd. Veel Europese landen proberen hun onderdanen nu het land uit te krijgen.

Frankrijk voert sinds gisteren evacuatievluchten uit en had aangeboden ook burgers uit andere EU-landen mee te nemen. Of de Nederlanders met een Frans toestel zijn vertrokken of met een vliegtuig van een ander land, is niet bekend.

Buitenlandse Zaken zei gisteren dat er contact is met zo'n 25 Nederlanders die zich bij de ambassade in de hoofdstad Niamey hebben gemeld.