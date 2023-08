Negentien Nederlanders geëvacueerd uit Niger, ambassade gesloten

Negentien Nederlanders zijn vandaag geëvacueerd uit Niger. Volgens demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn ze met verschillende vluchten vertrokken. Uit veiligheidsoverwegingen is de ambassade in hoofdstad Niamey gesloten voor publiek.

De ambassadeur blijft met een klein team in Niamey om contact te houden met Nederlanders die niet konden of wilden vertrekken. Het is onduidelijk hoeveel landgenoten nog in Niger verblijven. Gisteren meldde het ministerie dat het contact had met 25 personen die zich hadden geregistreerd.

In het West-Afrikaanse land werd vorige week een militaire coup gepleegd. Europese landen proberen hun onderdanen nu het land uit te krijgen.

Franse evacuatievlucht

Aan het begin van de avond werd bekendgemaakt dat een groep van zes Nederlanders per vliegtuig het land had verlaten. Enkele uren later werd duidelijk dat nog eens dertien Nederlanders waren vertrokken. Zij konden mee aan boord van een Franse evacuatievlucht. Frankrijk voert sinds zulke vluchten uit en had aangeboden ook burgers uit andere EU-landen mee te nemen.