Wijnaldum: 'Eerste toespraak De Boer was niet lang, maar kwam wel aan'

Wijnaldum: "De trainingen bevielen mij ook wel. En ik denk de groep ook. De eerste twee dagen, het is natuurlijk vroeg, waren sowieso positief. Hij is heel goed overgekomen op de groep en op mij."

Dat overbrengen van wat hij wil, ging op zijn De Boers, doorgaans een man die daden boven woorden prefereert. "Zijn eerste toespraak was niet al te lang", haalt Wijnaldum terug. "Maar wel krachtig, het kwam wel aan."

"Zo snel heb je geen indruk van elkaar", aldus De Jong. "Sommige jongens hebben al met hem gewerkt, ik nog niet. Hij probeert over te brengen wat hij als bondscoach wil, hopelijk kunnen we dat morgen al laten zien tegen Mexico."

Twee dagen hebben Georginio Wijnaldum en Luuk de Jong nu kennis kunnen maken met Frank de Boer, de nieuwe bondscoach van Oranje. De eerste indruk van Wijnaldum is "heel goed", De Jong heeft nog wat meer tijd nodig om een oordeel te kunnen vellen.

"Als ik een kans krijg in de basis hoop ik hetzelfde te laten zien als bij Sevilla. Dat is het enige dat ik kan doen, ik zie het wel. Ik voetbal gewoon lekker en als ik moet invallen doe ik dat."

"Het gaat nu lekker bij Sevilla, wie weet kan ik een keer een kans krijgen en aan de wedstrijd beginnen", vervolgt De Jong, die in het Nederlands elftal doorgaans genoegen moet nemen met een invalbeurt als de wedstrijd opengebroken moet worden.

"Over mijn rol hebben we het nog niet gehad", zegt ook De Jong. "Ik wil altijd spelen, maar ik weet mijn rol."

Het is voor zowel Wijnaldum als De Jong nog afwachten wat hun rol precies wordt in het Oranje van De Boer. Wijnaldum: "Hij heeft gezegd wat hij met het team wil en de rollen van spelers daarin, maar niet zozeer wat hij met mij als speler wil."

Het duel van Oranje met Mexico wordt woensdag live uitgezonden op NPO 3. De uitzending begint om 20.20 uur. De wedstrijd is ook te volgen op NPO Radio 1 en NOS.nl.

De Boer heeft bij zijn debuut als bondscoach de beschikking over een fitte selectie. Alle 24 opgeroepen spelers deden dinsdagmiddag mee aan de groepstraining in Zeist. Van coronagevallen is bij Oranje dus ook geen sprake.

Het is onduidelijk met welke basisopstelling De Boer woensdag tegen Mexico begint. De oud-international zal normaal gesproken zoveel mogelijk vasthouden aan het team waarmee zijn voorganger Ronald Koeman werkte.

Aan de andere kant zal hij ook rekening houden met de komende twee wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Italië, allebei in de Nations League.

