Ook kapitein en loods van brandend vrachtschip uit ziekenhuis ontslagen

De kapitein en loods die gewond raakten bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway, zijn nu ook uit het ziekenhuis ontslagen. Beiden waren opgenomen omdat ze "hete rook hadden ingeademd", zegt de charteraar van het vaartuig tegen persbureau ANP. Eerder konden de andere bemanningsleden die gewond raakten bij de brand het ziekenhuis al verlaten.

Aan boord van het schip waren in totaal 23 bemanningsleden. Een van hen is omgekomen. Vorige week ontstond er brand op het schip. Inmiddels is die brand uit.

De Fremantle Highway, met bijna 3800 auto's aan boord, ligt momenteel op een tijdelijke locatie zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het is nog niet bekend waar het vrachtschip naartoe versleept gaat worden.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zei gisteren dat het schip wat hen betreft "zo snel mogelijk" naar de Eemshaven verplaatst wordt.

Hulp kwam te laat

Uit een reconstructie van NRC blijkt dat de reddingshelikopters die assisteerden bij de brand op de Fremantle Highway veel later de lucht ingingen dan de reactietijd die is afgesproken met het ministerie van Infrastructuur. Bovendien waren er minder zitplaatsen aan boord dan beloofd en waren er al eerder problemen met opstijgtijden.

De eerste melding dat het schip in problemen kwam, was om 23.59 uur. Het duurde nog een uur voordat een eerste helikopter opsteeg en te hulp schoot. Afgesproken is dat helikopters binnen twintig minuten na een melding opstijgen.