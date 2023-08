Ajax draagt met AZ-directeur Kroes opvolger Van der Sar voor, Alkmaarders verrast

Alex Kroes wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur van Ajax. Hij is de beoogde opvolger van Edwin van der Sar, die zijn taken per 1 juni 2023 heeft neergelegd.

De Raad van Commissarissen heeft tevens het voornemen hem te benoemen als directievoorzitter, zo melden de Amsterdammers.

Van februari 2019 tot augustus 2022 was Kroes actief als (groot)aandeelhouder van Go Ahead Eagles. Sinds december 2022 is Kroes werkzaam bij AZ als directeur International Football Strategy. Die functie gaat hij neerleggen.