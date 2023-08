Slot tegen Bosz is aanval tegen aanval: 'Je forceert dan wel heel veel balverlies'

Want Slot ervaarde al eerder dat wedstrijden waarin clubs allebei hoge druk zetten en avontuurlijk voetbal spelen weleens vies tegen kunnen vallen. Vrijdag om 20.00 uur staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in De Kuip.

Een elftal van Arne Slot tegen een team van Peter Bosz belooft spektakel, zou je denken. Maar of de strijd om de Johan Cruijff Schaal ook écht meeslepend wordt, is nog maar de vraag.

"Dat zag je ook van de week tegen Benfica", zegt Slot twee dagen voor de wedstrijd tegen PSV. "Het leidt tot intense wedstrijden, maar met heel veel balverlies. Dat forceer je dan wel bij elkaar. Dus het ligt eraan hoe je naar een wedstrijd kijkt, of je dat mooi vindt. Vorig jaar tegen Ajax (1-1, red.) was vanuit mijn perspectief een mooie wedstrijd, maar ik was de enige die het zo zag."

Waar Feyenoord in relatieve rust toewerkt naar de seizoenstart, wacht voor PSV al snel een cruciale wedstrijd. Volgende week dinsdag speelt PSV in de voorrondes van de Champions League tegen Sturm Graz.

Andersom genoot Slot van de spelopvatting van het Ajax van Bosz, dat in 2017 tot de finale van de Europa League kijken. "Hij heeft het Nederlands voetbal verrijkt. Als je 'Peter Bosz' zegt, weet je voor wat voor voetbal hij staat. Dat is misschien wel het mooiste dat je als trainer kan bereiken."

En dat terwijl Bosz zijn groep - met spelers die terugkeren van interlands én transferperikelen - nog maar net bij elkaar heeft. "Toch was het geen hectische voorbereiding. Het oefenduel met Nottingham (1-0 zege, red.) was ik tevreden over. We hebben uitstekend druk gezet en soms dominant gespeeld."

Maar eerst dus dat gevecht om de Johan Cruijff Schaal, in De Kuip. Dat Feyenoord vrijdag de thuisploeg is, maakt Bosz niet uit. "Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze ballen moeten tonen."