Van Baarle nieuwe fractievoorzitter Denk, en kandidaat-lijsttrekker

Stephan van Baarle volgt Farid Azarkan op als fractievoorzitter voor Denk in de Tweede Kamer, en hij kandideert zich als lijstrekker voor de komende verkiezingen. "Het is tijd dat een nieuwe generatie opstaat, ook bij Denk", zegt de 31-jarige Van Baarle, die sinds 2021 in de Kamer zit.

Volgens hem wordt uitsluiting het thema van de verkiezingen. "Na de val van het kabinet zijn partijen openlijk xenofoob en vijandig richting minderheden geworden", zegt hij. "In dat politieke klimaat is er een sterk Denk nodig om te strijden voor inclusie en acceptatie."

Rotterdamse raad

Van Baarle is sinds de oprichting in 2015 betrokken bij Denk. Hij was onder meer voorzitter van de programmacommissie en beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Ook zat hij vier jaar in de Rotterdamse gemeenteraad.

Azarkan, die vorige week zijn vertrek uit de politie aankondigde, spreekt zijn steun uit voor Van Baarle. "Zijn bewezen kwaliteiten en ervaring als fractievoorzitter in Rotterdam maken hem uitstekend geschikt voor deze rol."

Of Van Baarle lijsttrekker wordt, is nog niet zeker; er kunnen zich nog andere kandidaten melden. Na de zomer maakt het bestuur de kandidatenlijst bekend.

Op dit moment vormt Tunahan Kuzu samen met Azarkan en Van Baarle de driemansfractie van Denk. Het is nog niet bekend of Kuzu nog een keer op de lijst wil.