Vanavond op tv: Trump opnieuw aangeklaagd • delfstoffen zoeken op zee?

Trump aangeklaagd voor pogingen verkiezingsuitslag 2020 te beïnvloeden

Oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. In de aanklacht staat dat Trump "vastbesloten was om aan de macht te blijven." Zo weigerde hij te erkennen dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Ook probeerde hij de uitslag ongeldig te laten verklaren, onder meer door talloze rechtszaken aan te spannen en leden van kiescommissies onder druk te zetten. We bespreken de situatie met Rudy Bouma, correspondent Noord-Amerika van de NOS.