Nederland met 41 atleten naar WK atletiek in Boedapest

Femke Bol en Sifan Hassan zijn de blikvangers van de ploeg. Bol geldt, bij afwezigheid van de Amerikaanse Sydney McLaughlin, als absolute favoriete voor de wereldtitel op de 400 meter horden. De 23-jarige Amersfoortse liep vorige maand tijdens de Diamond League in Londen een Europees record van 51,45. Dit seizoen heeft Bol de vijf snelste tijden die wereldwijd zijn gelopen achter haar naam staan.

Op welke afstanden Hassan in Hongarije aan de start verschijnt, is nog niet duidelijk. De tweevoudig olympisch kampioene beschikt over startbewijzen op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. "Ik beslis pas een paar dagen voor de WK hoe mijn programma eruit ziet", zei Hassan daarover bij de Diamond League in Londen.