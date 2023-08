Sneijder biedt excuses aan bij F-side, weg open voor functie bij Ajax

De F-side was woest nadat Sneijder een paar jaar geleden langs de Johan Cruijff Arena reed, terwijl hij het nummer Utereg me stadje luidkeels meezong - en het filmpje op Instagram zette. Dat deed hij in reactie op Ajax-fans die het niet waardeerden dat hij zijn afscheidswedstrijd (na 180 wedstrijden in vijf seizoenen spelen bij Ajax) niet in Amsterdam wilde spelen, maar in zijn geboortestad Utrecht.

Wesley Sneijder en de F-side, de harde supporterskern van Ajax, hebben de strijdbijl begraven. Na een verbale ruzie, die al een aantal jaar bezig was, is Sneijder nu weer welkom in Amsterdam wat de supporters betreft. Sneijder heeft naar eigen zeggen zijn excuses aangeboden.

Maar na een goed gesprek is de 'kou uit de lucht', stelt zowel Sneijder als de F-side. Sneijder sprak met een afvaardiging van de F-side in de supportershome bij de Johan Cruijff Arena en gaf aan dat hij "in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren". Op Instagram schrijft hij: "Voor eens een Ajacied, voor altijd een Ajacied".

Icoon van de club

"Hij heeft zijn excuses gemaakt. Ook wij hebben onze frustratie geuit. We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan", aldus de F-side op Instagram. "Voor vele Ajacieden is Wesley een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen. Alles wat er is gebeurd, sluiten we hiermee af. Welkom thuis Wesley."

Sneijder speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club, waarna hij doorbrak als groot talent. Na vijf succesvolle seizoenen maakte hij een transfer naar Real Madrid.