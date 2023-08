Taakstraffen voor klimaatactivisten na oproep blokkade A12

De Haagse rechtbank heeft zeven klimaatactivisten veroordeeld tot een taakstraf omdat ze tot twee keer toe opriepen om de A12 in Den Haag te blokkeren.

Vijf leden van Extinction Rebellion kregen een taakstraf van dertig uur, de twee andere zestig uur omdat ze ook deelnamen aan de blokkade en daarbij teksten op de muren van de tunnelbak kladden. Een achtste activist werd vrijgesproken, meldt Omroep West.

De zeven verdachten riepen eerder op om op 26 november 2022 en 28 januari 2023 de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag te blokkeren, om aandacht te vragen voor klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.

Verkeersonveilige situaties

"Ze hebben welbewust berichten op sociale media geplaatst om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de acties. Daarmee hebben ze anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen", aldus de rechtbank, die spreekt van opruiing. "Een blokkade kan leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de verkeersdeelnemers op deze 70 kilometerweg plotseling moeten remmen voor demonstranten om een aanrijding te voorkomen en daarbij onveilige manoeuvres kunnen maken", is te lezen in het oordeel.

De rechtbank weegt in zijn oordeel mee dat de activisten strafbare feiten hebben gepleegd omdat zij bezorgd zijn over het klimaat. Maar noemt het kwalijk dat de zeven welbewust de keuze hebben gemaakt om "de doelen die zij nastreven zwaarder te laten wegen dan de rechten en belangen van anderen, waaronder de verkeersveiligheid".

Kritisch op de politie

Tegelijkertijd deelt de rechtbank in zijn oordeel een sneer uit aan de politie omdat de activisten pas later zijn gearresteerd. Dat gebeurde thuis, in een aantal gevallen in aanwezigheid van partners en kinderen. Een van de zeven werd opgepakt vlak bij de school van zijn kinderen. "De rechtbank heeft ernstige twijfels over de noodzaak en proportionaliteit van de manier waarop de verdachten zijn aangehouden", aldus het oordeel vanmiddag. "Dit weegt de rechtbank mee in de bepaling van de straf."

De twee verdachten die de tunnelbak bekladden, zijn niet alleen veroordeeld tot een taakstraf. Ze moeten ook een schadevergoeding van ongeveer 9000 euro betalen aan de gemeente Den Haag. Voor de kosten van het weghalen van de teksten in de tunnelbak.