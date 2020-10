Rutte: besluit over strengere maatregelen op zijn vroegst volgende week

Premier Rutte begrijpt de onrust. "Tegen die twee derde zou ik willen zeggen: als het nodig is gaan we het doen. Maar het is nu nog te vroeg". Mochten extra maatregelen nodig zijn, dan kom je volgens de premier "bij lastige dingen uit".

De premier maakt zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen, "dat is niet goed", maar "wat je nu ziet zijn de naweeën, want er is altijd een vertraging in de reactie van de verspreiding van het virus".

Het is nog te vroeg om te zeggen of meer maatregelen nodig zijn. Tegen het weekend wordt duidelijk wat het effect is van de extra maatregelen die vorige week maandag zijn aangekondigd , zegt Rutte.

We hebben vorige week de knoop doorgehakt over een dringend advies. Waarom heb je nou weer een verplichting nodig? Wat zijn we dan een kinderachtig land.

Een aantal partijen, waaronder PvdA en GroenLinks, begrijpt dat een meerderheid in het land inmiddels voor een mondkapjesplicht is, en is er zelf ook voor. PvdA-leider Asscher: "Ik maak me echt zorgen dat we te weinig, te laat doen. Beter nu verplicht mondkapjes en een strakker beleid rond scholen en verpleeghuizen. Beter steviger nu dan een leven lang spijt". Maar een meerderheid in de Kamer is er nog niet van overtuigd.

Premier Rutte ziet die verplichting niet zitten. "We hebben vorige week de knoop doorgehakt over een dringend advies. Waarom heb je nou weer een verplichting nodig? Wat zijn we dan een kinderachtig land. Als het moet, gaan we daar ook weer naar kijken, maar ik zou het jammer vinden als dat nodig is".

SGP-leider Van der Staaij begrijpt dat mensen het idee hebben dat er strengere maatregelen nodig zijn. Maar hij wijst erop dat het ook van belang is om een goede balans te vinden in de maatregelen. "We kunnen nu wel zeggen: laten we doorpakken, maar het moet allemaal ook vol te houden zijn. Als je alles nu gaat afknellen ontstaat er ook een onmenselijke situatie."

Voorlopig geen avondklok

De meeste partijen in de Kamer zien ook nog niets in een landelijke avondklok, waarbij vanaf een bepaald tijdstip niemand meer de straat op mag. "Dat is wel een hele forse inperking en ingewikkeld handhaven", zegt D66-fractievoorzitter Jetten.

"Dat woord roept verschrikkelijke associaties op", zegt PvdA-leider Asscher. "We zitten wel in een hele urgente fase, dus ik kan met voorstellen dat er misschien landelijk een eerdere sluitingstermijn voor supermarkten komt. Maar ik ben er niet voor dat je 's avonds niet meer je hond zou mogen uitlaten."

PVV-leider Wilders denkt dat er op termijn misschien weer strengere maatregelen nodig zijn, maar niet voordat het kabinet eerst "zelf de zaken beter op orde heeft". De PVV-voorman vindt dat het bron- en contactonderzoek, het testen en de beschermingsmiddelen voor de zorg goed geregeld moeten zijn, voordat het kabinet nieuwe beperkingen instelt.