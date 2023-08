Griekse premier biedt gedupeerde toeristen Rhodos gratis vakantie aan

Griekenland gaat toeristen die de afgelopen tien dagen hun vakantie op Rhodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden een week gratis vakantie op het eiland aanbieden. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd in een interview met de Britse omroep ITV.

"Voor iedereen wiens vakantie is ingekort vanwege de bosbranden, biedt de Griekse regering, in samenwerking met de lokale autoriteiten, een week gratis vakantie aan komend voorjaar of najaar", zei Mitsotakis. "Zo kunnen we garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten."

De premier geeft geen details over wat hij precies gaat betalen. Of dat bijvoorbeeld gaat om een hotelverblijf of ook een vliegreis is nog niet duidelijk.

Zo'n 20.000 mensen werden de afgelopen weken in veiligheid gebracht vanwege de grootschalige natuurbranden. Onder hen waren ook Nederlanders. Het vuur was aanvankelijk door de brandweer onder controle gebracht, maar op zaterdag 22 juli draaide de wind plotseling en sterke windvlagen joegen de vlammen rechtstreeks naar hotels en andere accommodaties in het zuidoosten van het eiland. Veel toeristen braken hun vakantie af en vlogen naar huis.

Gastvrij als altijd

Mitsotakis zei dat de branden zo'n 15 procent van het eiland hebben getroffen. De situatie zou inmiddels weer genormaliseerd zijn. "We hebben al duizenden jaren bosbranden in de Middellandse Zee, dat is niets nieuws", zei de premier. "Wat wel nieuw is, is de intensiteit van de branden door klimaatverandering."

Toerisme is belangrijk voor de Griekse economie en de autoriteiten zien de buitenlandse gasten dan ook graag terugkeren. "We realiseren ons dat de situatie voor ongemak heeft gezorgd voor de getroffenen, maar Rhodos is net zo gastvrij als altijd", aldus Mitsotakis.