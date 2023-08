Jamaica stuurt Brazilië naar huis op WK, Frankrijk door na zege op Panama

Brazilië is vroegtijdig uitgeschakeld op het WK voetbal. In poule F ging het mis na een 0-0 gelijkspel tegen Jamaica. Franrijk pakte de groepswinst door een 6-3 zege op Panama. Het Braziliaanse elftal had één opdracht en dat was winnen van Jamaica. Bij elk ander resultaat had Jamaica de grootste kans om door te gaan naar de volgende ronde. Daarvoor zette de Braziliaanse bondscoach Pia Sundhage de 37-jarige vedette Marta vanaf het begin in. Dat was, mede door een eerdere knieblessure, voor het eerst dit toernooi. De aanvalster, die haar zesde WK speelt, was na vier minuten al dicht bij een doelpunt, maar haar schot miste kracht. Brazilië bleef zoeken naar een treffer en kon via Tamires en tweemaal Ary Borges gevaarlijk worden, maar over het algemeen hadden de Jamaicaanse verdedigers hun zaken goed op orde. Aanvallend gezien konden de Reggae Girlz zelf amper een vuist maken. Laatste keer Marta op WK De Vrouwelijke Kanaries moesten hoe dan ook toeslaan in de tweede helft. Want bij 0-0 dreigde een onverwacht en voortijdig einde van het WK. Maar ook in het restant van het duel ging het moeizaam. Ook Marta kon haar team niet bij de hand nemen tegen het stugge Jamaica. Zie hieronder de eindstand in poule F en het speelschema voor de knock-outfase van het WK:

Brazilië was aanvallend totaal onmachtig. In de 80ste minuut werd Marta gewisseld. En dat was het laatste moment van de ster op een WK. De tijd begon te tikken voor de Zuid-Amerikaans kampioen, terwijl voor de Jamaicaanse vrouwen de wedstrijd niet snel genoeg afgelopen kon zijn. Bij hun tweede WK-deelname de achtste finale halen is een stunt. Omdat ook in de slotfase geen doelpunten vielen, was de opluchting aan Jamaicaanse zijde groot. Bij de ploeg van Sundhage overheerst vooral teleurstelling.

Frankrijk wint van dapper Panama Frankrijk wist voor de derde speelronde dat een gelijkspel tegen Panama genoeg was voor een plek in de achtste finales. Dat het bescheiden voetballand Panama al na een paar minuten op voorsprong kwam, was even schrikken. De Panamezen, al uitgeschakeld op dit WK, kregen na drie minuten spelen een vrije trap op grote afstand van de goal. Tot verbijstering van de Fransen knalde Marta Cox die in de bovenhoek. Ze vierde de goal met tranen van geluk.

Emotie bij Marta Cox na haar doelpunt tegen Frankrijk - Reuters

Frankrijk schrok wakker en zette de achtervolging in. Al snel werd duidelijk dat het kwaliteitsverschil toch wel behoorlijk groot was. Na dik twintig minuten maakte Maelle Lakrar dan ook gelijk. Even later schoot Kadidiatou Diani Frankrijk op 2-1. Het verzet van Panama was daarop definitief gebroken. Frankrijk liep via Léa Le Garrec en nog twee goals van Diani uit naar 5-1. Panama bleef echter dapper strijden en wist via Yomira Pinzón en Lineth Cedeño nog twee keer te scoren. Beide treffers werden vol overgave gevierd. Lakrar bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 3-6. Zowel Frankrijk als Jamaica spelen hun achtste finales volgende week dinsdag. Hun tegenstanders komen uit poule H, waar Colombia, Duitsland, Marokko en Zuid-Korea in zitten. Die landen spelen donderdag hun laatste wedstrijd.