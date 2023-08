Kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker vaker dan radiologen

Kunstmatige intelligentie (AI) ontdekt borstkanker vaker dan radiologen, blijkt uit grootschalig Zweeds onderzoek. Bovendien het toepassen van AI de werkdruk voor cardiologen verminderen.

Het onderzoek gebruikte scans (mammogrammen) van ruim 80.000 vrouwen. De helft werd bekeken door twee radiologen, zoals momenteel gebruikelijk is bij onderzoek naar borstkanker. De andere helft werd beoordeeld door een AI-programma, dat door een Nederlands bedrijf is ontwikkeld. De AI deelde de scans in op een schaal van 1 tot 10. Bij 10 is er het hoogste risico op borstkanker.

Mammogrammen met een risico van 1 tot 9 werden door één andere radioloog bekeken. Scans met het hoogste risiconiveau werden voor de zekerheid beoordeeld door twee radiologen.

De uitkomst: kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker vaker dan artsen en constateert ook minder valse positieven. Per duizend vrouwen wordt borstkanker een keer vaker ontdekt. Jaarlijks zou dit in Nederland om honderden vrouwen gaan, bij wie de ziekte anders gemist zou worden. Dat is goed nieuws, want hoe vroeger aanwezigheid van de ziekte wordt vastgesteld, hoe meer kans op genezing.

Geen behoefte aan koffie

Volgens Ritse Mann, radioloog bij het Radboudumc en het Antoni van Leeuwenhoek, komt dit doordat AI altijd even scherp blijft. "In principe ziet AI dingen die een radioloog ook kan zien, maar tijdens het screenen kijken radiologen in korte tijd naar heel veel mammogrammen. 99 procent daarvan is gewoon normaal, maar eentje niet. Deze moet een radioloog er altijd uit zien te halen. Een mens krijgt behoefte aan koffie of raakt afgeleid, maar AI heeft hier simpelweg geen last van," aldus Ritse Mann in het NOS Radio 1 Journaal.

Kunstmatige intelligentie ontdekt niet alleen vaker borstkanker dan radiologen, het is ook twee keer zo snel. Wereldwijd is er een flink tekort aan radiologen en de sector kampt met vergrijzing.

Ethische bezwaren

Er wordt al langer onderzoek gedaan naar hulp van kunstmatige intelligentie bij het vaststellen van kanker. In een onderzoek in Spanje werd de volledige beoordeling eraan overgelaten en ook hier scoorde AI beter dan een tweetal radiologen. Onderzoekers van het Radboudumc constateerden al dat AI kan helpen bij het vinden van kankercellen op foto's.

Hoewel de uitkomst van het onderzoek dus veelbelovend lijkt, spelen er volgens Ritse Mann wel ethische bezwaren. Mann: "Net als radiologen kan AI soms een tumor missen, mogelijk een andere dan de radioloog gemist zou hebben. De vraag is hoe erg dat is. Daarnaast is het belangrijkste dat de kwaliteit van de AI goed gecontroleerd kan worden, zodat het systeem niet ineens uit de bocht vliegt."