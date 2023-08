Val in San Sebastián kost Girmay WK op de weg

Wielrenner Biniam Girmay zal komende zondag niet meedoen in de strijd om de wereldtitel op de weg. De Eritreeër kwam onlangs hard ten val in de Clásica San Sebastián en heeft zich afgemeld voor de race in Glasgow.

De 23-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty ging zaterdag met een snelheid van meer dan zestig kilometer per uur tegen de vlakte en heeft last van kneuzingen en pijn in zijn heup. Door het parcours in Glasgow, dat het profiel heeft van een voorjaarsklassieker, behoorde Girmay tot een van de kanshebbers op de zege.

"Uiteraard ben ik erg teleurgesteld dat ik mij moet terugtrekken voor het WK, dat sinds afgelopen winter een hoofddoel voor mij was dit seizoen", aldus Girmay in een verklaring op de site van zijn ploeg. "Ik had een goed gevoel na de Tour de France, maar mijn valpartij veroorzaakte te veel pijn."