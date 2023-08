Geen strafrechtelijke vervolging Amsterdams studentencorps

Justitie ziet geen grond om vier leden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V of het corps zelf te vervolgen voor vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens een lustrumdiner.

Bij het herendiner op 24 juli 2022 hielden leden van het corps toespraken waarin vrouwen 'hoeren' en 'sperma-emmers' werden genoemd. Ook werd gesteld dat "mannen de nekken van vrouwen moeten breken, om hun lul in te steken".

December vorig jaar deed een vrouw aangifte tegen vier leden van het corps en het corps zelf wegens aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen vrouwen vanwege hun geslacht. Maar het Openbaar Ministerie stelt nu dat geen sprake is van strafbare feiten en heeft daarom de aangifte geseponeerd, meldt de lokale zender AT5.

Schokkend en kwetsend

"Het OM begrijpt dat een aantal mensen zich door de opmerkingen gekwetst hebben gevoeld", laat het OM weten. "Er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar."

De uitspraken tijdens het diner kwamen in de publiciteit door filmpjes op sociale media en leidden tot veel commotie. "We zijn klaar met dit seksisme", schreef een groep van meer dan tweehonderd vrouwelijke corpsleden in een brief aan het bestuur van de vereniging. "Ronduit beledigend, beschamend en treurig."

De Amsterdamse burgemeester Halsema vond de teksten onaanvaardbaar. De uitspraak om "nekken van vrouwen te breken" beschouwde zij als "een oproep tot geweld tegen vrouwen". Toenmalig rector Heleen Vos noemde de uitspraken "schokkend en kwetsend".

Geen groepsbelediging

Maar strafbaar zijn de uitspraken dus niet, zegt het OM. Het toetste de vier uitingen waar aangifte om werd gedaan en stelt dat groepsbelediging wegens geslacht geen strafbaar feit oplevert, omdat dit geen grond is die wordt genoemd in het wetsartikel dat betrekking heeft op groepsbelediging. Van aanzetten tot haat, discriminatie en geweld was volgens het OM ook geen sprake.