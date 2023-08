Militair overleg Ecowas-landen in Nigeria over staatsgreep in Niger

In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja zijn de ministers van Defensie van een aantal West-Afrikaanse landen bijeen om over de staatgreep van het leger in Niger te spreken. Ze eisen dat het leger van dat land de democratische gekozen president Bazoum voor zaterdag weer in het zadel helpt. Als dat niet gebeurt, dan zullen deze landen mogelijk militair ingrijpen.

De landen zijn lid van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas. Vandaag staat in Niger ook een gesprek tussen de coupplegers en een delegatie van Ecowas gepland.

De militaire leiders van Mali en Burkina Faso hebben ondertussen de kant van de coupplegers gekozen. Ze zeggen dat ze een interventie van andere landen mogelijk als een oorlogsverklaring opvatten en in dat geval Niger te hulp zullen komen. Ook de militaire leiders van Guinee kiezen de kant van de junta in Niger.

De coupleider, generaal Tiani, heeft in een tv-toespraak gezegd dat de grenzen met bijna alle buurlanden weer open zijn. Allen de grenzen in het zuiden met de Ecowas-landen Benin en Nigeria blijven dicht.

Evacuaties

Niger is een voormalige Franse kolonie. Vannacht zijn in Parijs en Rome vliegtuigen met evacués uit Niger geland. De meeste passagiers hadden de Franse nationaliteit.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er aan boord van de toestellen geen Nederlanders aan boord waren. Nederland "doet er op dit moment alles aan" om Nederlanders die in Niger verblijven en willen vertrekken op internationale evacuatievluchten te krijgen, zegt het ministerie tegen persbureau ANP.

De Nederlandse ambassade in Niger onderhield gisteren contact met ongeveer 25 Nederlanders.