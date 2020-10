Verdubbeling aantal besmettingen verpleeghuizen, ook meer overlijdens

Het aantal besmettingen van bewoners in verpleeghuizen is ten opzichte van vorige week dinsdag verdubbeld, blijkt uit cijfers van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ook ziet de organisatie in dezelfde periode een toename in het aantal patiënten dat is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Sinds vorige week dinsdag zijn er 623 bewoners met een (mogelijke) besmetting bijgekomen. Van die patiënten zijn er 257 bij wie het virus met een test daadwerkelijk is vastgesteld. Bij de anderen gaat het om een vermoeden; zij hebben klachten.

"De toename baart ons grote zorgen", zegt Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot. De organisatie zegt al enkele weken een stijging te zien in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Het is volgens De Groot "essentieel" dat er veel getest blijft worden.

Het testen van zowel bewoners als personeel bij uitbraken zou nu nog moeizaam verlopen. "Dat moet echt anders." Wat Verenso betreft krijgen "de meest kwetsbaren" en zorgpersoneel nadrukkelijker voorrang bij een tekort aan testcapaciteit.

Helft bewoners overleden

In verpleeghuis De Omloop in het Drentse Norg is recent de helft van de bewoners overleden aan corona. Dat gebeurde in tweeënhalve week tijd na de eerste besmetting.

De eerste besmetting bij een bewoner werd op 19 september vastgesteld, waarna zes dagen later de eerste bewoner overleed. Inmiddels zijn twaalf bewoners overleden. Van de andere twaalf zijn er nog acht besmet met het virus.

Gesloten

De Omloop blijft dicht totdat er geen bewoners meer zijn met symptomen van het coronavirus, meldt RTV Drenthe. Positief geteste bewoners moeten binnen de muren van het verpleeghuis blijven en daar worden behandeld.

Gisteren werd duidelijk dat zeven bewoners van woonzorgcentrum Present in Leerdam zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. In het verzorgingshuis is sinds half september sprake van een uitbraak.