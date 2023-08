Supermaan was vannacht (op sommige plekken) te zien, volgende al eind deze maand

Ook in Nederland konden sommige mensen een glimp opvangen van de maan, hoewel de bewolking een beetje roet in het eten gooide.

Een supermaan oogt vanaf de aarde ongeveer 5 procent groter dan een 'normale' volle maan en staat op dat moment op ongeveer op 363.300 kilometer van de aarde. Ook is de maan iets helderder, hoewel dat met het blote oog niet waar te nemen is.

De volgende supermaan is alweer op 31 augustus. Het komt iedere twee tot drie jaar voor dat er twee keer in één maand een supermaan te zien is. Dit verschijnsel wordt ook wel blauwe maan genoemd.